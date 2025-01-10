Λογαριασμός
Μπήκε στην... κούρσα για την απόκτηση του Ράσφορντ η Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα προστέθηκε στις ομάδες που έχουν ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση του φευγάτου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ

Ράσφορντ

Μπήκε στην... κούρσα για την απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ η Μπαρτσελόνα.

Όπως μετέδωσαν ισπανικά Μέσα και επιβεβαίωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλαουγκράνα» ξεκίνησαν διερευνητικές επαφές για τον 27χρονο επιθετικό, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρουμπέν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας μείνει εκτός αποστολής από διαδοχικά παιχνίδια της.

Έτσι, αναμένεται να αποχωρήσει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, είτε με κανονική μεταγραφή, είτε ως δανεικός, με Μίλαν, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να έχουν επισημοποιήσει το έντονο ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια οριστική απόφαση, με τη Γιουνάιτεντ πάντως να φαίνεται ότι επιθυμεί την παραχώρησή του.

