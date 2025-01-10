Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Ματίας Λεσόρ - Δείτε τον λόγο (vid)

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, είναι αναμφισβήτητα ένας απο τους κορυφαίους (αν όχι ο κορυφαίος) στη θέση που αγωνίζεται. Δεν είναι μόνο τα στατιστικά του που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Η ηγετική του μορφή επηρεάζει και η παρουσία του κάτω απο τη μπασκέτα δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση στους συμπαίκτες του. Έτοιμος να παλέψει για κάθε μπαλιά, κάθε ριμπάουντ. Καθώς γνωρίζει καλά πως σε αυτό το επίπεδο, οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τις διαφορές. Βέβαια επειδή δεν παίζει, βρίσκιε χρόνο στα video games. Αλλά από ότι φαίνεται δεν είναι μεγάλος οπαδός του FIFA κάτι που έκανε γνωστό μέσω instagram.

