Έκλεισε και επίσημα η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό! Ο Πορτογάλος άσος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες, όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ η απόκτησή του και υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον 29χρονο εξτρέμ από την Αλ Σαμπάμπ με τη μορφή δανεισμού. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έβγαλε ήδη τη σχετική ενημέρωση για την παραχώρηση του Ποντένσε στους νταμπλούχους Ελλάδος.

Σχετική φωτογραφία από την παρουσία του Ποντένσε στα γραφεία του Ολυμπιακού ανέβασε στα social media ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, σχολιάζοντας ότι «επέστρεψε».

Έτσι ξεκινάει η 3η θητεία στον Ολυμπιακό για τον 29χρονο εξτρέμ, ο οποίος έφτασε από το βράδυ της Δευτέρας στην Ελλάδα για να δρομολογήσει τα διαδικαστικά. Δηλαδή τις ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του.

Λίγο μετά τις 21:00 ο Ποντένσε πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. «Τρέμουν τα πόδια μου» είπε όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του βλέποντας την αγάπη των οπαδών προς το πρόσωπό του, προσθέτοντας πως: «Αν μου πείτε να μείνω και για 10 χρόνια εδώ, θα μείνω».

