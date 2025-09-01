Θωράκισε σημαντικά τα μετόπισθεν η Άρσεναλ. Έπειτα από μια μακρά πορεία διαπραγματεύσεων οι «κανονιέρηδες» έκαναν δικό τους τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, Πιέρο Ινκαπιέ, με τη μορφή του δανεισμού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο αμυντικός από το Εκουαδόρ που μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας, βρέθηκε στο Λονδίνο το πρωί της Δευτέρας (1/9) και μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία ανακοινώθηκε, ενώ στη συμφωνία υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του έναντι 52 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Με τη φανέλα της Λεβερκούζεν πανηγύρισε το double του 2024, ενώ κατέγραψε 166 συμμετοχές με επτά τέρματα.

