Λιθουανία: Πήρε νίκη πρόκρισης κόντρα στη Φινλανδία

Η Λιθουανία ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της ημέρας στο Ευρωμπάσκετ 2025, επικρατώντας με 81-78 της Φινλανδίας, αλλά ανησυχεί για τον Γιοκουμπάιτις, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι τραυματίας!

Με τη σημαντική αυτή νίκη τους, οι Λιθουανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-1 και πήραν τη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου από τους Φινλαδούς, όμως είδαν τον καλύτερό τους παίκτη να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά και να προηγούνται με 9-2 και με 17-11, όμως η Λιθουανία δεν άργησε να βρει αντίδραση, πλησιάζοντας στον πόντο (21-20) με τη λήξη της πρώτης περιόδου, πριν τρέξει υπέρ της επί μέρους σκορ 25-15 στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 45-36.

Μάλιστα, στην τρίτη περίοδο έφτιαξαν διψήφιες διαφορές, φτάνοντας μέχρι και το +14 (57-43), όμως η Φινλανδία έκανε την αντεπίθεσή της πριν από την «τελική ευθεία», μειώνοντας μέχρι και το 78-80, όμως οι Λιθουανοί ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν, με το τελικό 78-81!

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Γιοκουμπάιτις (16π, 9 ασίστ), Μπλάζεβιτς (14π, 8 ριμπ) και Τουμπέλις (12π, 11 ριμπ), ενώ από πλευράς Φινλανδίας ξεχώρισαν Μάρκανεν (19π, 11 ριμπ) και Γιάντουνεν (19π, 8 ριμπ).



Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

