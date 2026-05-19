Στον αέρα βρίσκεται το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ακόμη είναι άγνωστο εάν ο Ρουμάνος τεχνικός θα κάθεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Ρωσία, ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, θέλει να φέρει τον Αντρέι Ταλαλάεφ και να του παραχωρήσει τα κλειδιά της ομάδας.

Το κανάλι Telegram MYACH RU, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, κάτι που ταυτοχρόνως σημαίνει ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα αποχωρήσει από την ομάδα, την ώρα που στην Τουρκία τον συνδέουν με την Μπεσίκτας.



Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επιπλέον ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί και παλαιότερα για τον Ταλαλάεφ, αλλά πλέον δείχνει αποφασισμένος να τον κάνει δικό του.

