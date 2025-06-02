Λογαριασμός
Μονακό: Εκτός ομάδας ο Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς τέθηκε εκτός Μονακό μετά από παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού της ομάδας

Εκτός Μονακό τέθηκε για ακόμη μια φορά ο Μάικ Τζέιμς!

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε ενημέρωσή τους οι Μονεγάσκοι, βρίσκεται εκτός του κλαμπ καθώς έχει παραβιάσει τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας.

Όπως τονίζεται, απαιτούνται περισσότερες εξηγήσεις από τον Τζέιμς και ασφαλώς ο παίκτης θα καταθέσει τη δική του άποψη. Μέχρι τότε, δεν θα υπολογίζεται από τον Βασίλη Σπανούλη.

«Ο Μάικ Τζέιμς έχει τεθεί προσωρινά και προληπτικά σε αναστολή λόγω παραβίασης των εσωτερικών κανονισμών του συλλόγου, κάτι που απαιτεί περαιτέρω έρευνες και τη συλλογή εξηγήσεων από το εμπλεκόμενο άτομο. Ως αποτέλεσμα, ο Μάικ Τζέιμς απέχει επί του παρόντος από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μονακό», αναφέρουν στα social media οι Μονεγάσκοι.

Βασίλης Σπανούλης Μονακό Μάικ Τζέιμς
