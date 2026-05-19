Τίτλοι τέλους μπαίνουν στη συνεργασία του Αντόνιο Κορδόν με τη Σεβίλλη.



«Διαζύγιο» μεταξύ Κορδόν και Σεβίλλης μπαίνει στο τέλος της σεζόν. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας και ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού συμφώνησαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους. Τυπικά αυτό θα συμβεί στις 31 Μαΐου. Ο Κορδόν είχε αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου της Σεβίλλης το καλοκαίρι του 2025 και προχώρησε στην πρόσληψη του Ματίας Αλμέιδα και τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ να αποχαιρετά έπειτα από 32 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Σεβίλλης

«Η Σεβίλλη και ο Αντόνιο Κορντόν συμφώνησαν κοινή συναινέσει να τερματίσουν τη συνεργασία τους. Το συμβόλαιο του διευθυντή ποδοσφαίρου θα λυθεί με το φινάλε της σεζόν 2025-26, η οποία ολοκληρώνεται με την ομάδα να έχει εξασφαλίζει τη θέση της στη La Liga. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Μαΐου.



Ο Αντόνιο Κορντόν προσελήφθη τον Ιούνιο του 2025, αναλαμβάνοντας το αθλητικό σκέλος της πρώτης ομάδας. Η Σεβίλλη ευχαριστεί τον Αντόνιο Κορντόν για την εργασία και την αφοσίωσή του αυτή τη σεζόν και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

