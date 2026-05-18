Ισπανικό ΜΜΕ: «Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα ο Σπανούλης»

Η Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει τις επαφές για προπονητή, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως θα αποχωρήσει για να αναλάβει την Ντουμπάι BC.

Σύμφωνα με το Εncestando, ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην κορυφή της λίστας των «μπλαουγκράνα», που έχουν στα υπόψη τους και τον προπονητή της Μάλαγα, Ιμπόν Ναβάρο.

«Δύο επιλογές προκύπτουν αμέσως για την Μπαρτσελόνα: Είτε να υπογράψει έναν προπονητή με μεγάλο όνομα, ένα όνομα που αναγνωρίζεται από όλους, όπως ο Βασίλης Σπανούλης, είτε έναν λιγότερο γνωστό αλλά καταρτισμένο προπονητή, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την πιθανότητα του Ιμπόν Ναβάρο. Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Σπανούλης όσο και ο Ναβάρο εκπροσωπούνται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τον ίδιο ατζέντη που έχει ήδη εξασφαλίσει προφορικές συμφωνίες με δύο παίκτες για το ρόστερ της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν: τον Τζος Νίμπο και τον Ολιβιέ Ενκαμούα. Διαπραγματεύεται επίσης την απόκτηση ενός τρίτου παίκτη, του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ. Με άλλα λόγια, οι επαφές του με την Μπάρτσα ήταν συχνές τις τελευταίες εβδομάδες», επισημαίνει το ισπανικό ρεπορτάζ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.