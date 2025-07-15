Πόλο: Σαρωτική Εθνική, ξεμπέρδεψε με Ιαπωνία και περιμένει αντίπαλο

Επίδειξη δύναμης από την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών και πρόκριση με στιλ και άνεση!



Η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην Ιαπωνία την οποία και σάρωσε με σκορ 25-15 για την 3η αγωνιστική του ομίλου της, εξασφάλισε την πρόκριση της στην επόμενη φάση και περιμένει τον αντίπαλο την από την 3η ομάδα του τετάρτου ομίλου, όπου πιθανότατα θα είναι η Γαλλία.

Παρά το προβάδισμα από τις Ιαπωνέζες στην αρχή του ματς, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη, έβαλε μπροστά τις μηχανές και πήρε άμεσα διαφορές ασφαλείας, με την Κρασσά να σκοράρει για πρώτα φορά στο τουρνουά. Εξαιρετική η Μυριοκεφαλιτάκη, «τείχος» η Σταματοπούλου με οκτώ αποκρούσεις στο ημίχρονο το οποίο ολοκληρώθηκε με double score (12-6).



H Ελλάδα δεν άφησε περιθώρια στην Ιαπωνία με τη Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει συνολικά επτά τέρματα κάνοντας και το 17-10. Με τη διαφορά πλέον να είναι χαοτική ανάμεσα στις δυο ομάδες, το ματς όδευε στην τελική ευθεία και η Γιαννοπούλου πέτυχε και αυτή ένα τέρμα για το 22-10, με το ματς να ολοκληρώνεται στο άνετο 25-15.



Την Πέμπτη (17/7) στις 14:10 το ματς χιαστή της Εθνικής.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-3, 6-4, 7-5.



ΕΛΛΑΔΑ: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Τριχά 4, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 1, Νίνου, Πάτρα, Βασιλική Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Κουρέτα 2, Κρασσά 2, Τζούρκα.



ΙΑΠΩΝΙΑ: Χ. Ινάμπα, Αρίμα 3, Α. Ινάμπα 2, Ούρα 2, Καβαγκούτσι 5, Σιτάρα 1, Σουνάμπε, Σεκίνε, Νισιγιάμα, Ινούε, Κομπαγιάσι 1, Νόντα, Φουκούντα, Νιναγκάβα.



H βαθμολογία του ομίλου:



1. Ουγγαρία 6 (43-22) - 2 αγώνες



2. Ελλάδα 6 (65-32) - 3 αγώνες



3. Ιαπωνία 3 (53-70) - 3 αγώνες



4. Κροατία 0 (19-56) - 2 αγώνες

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.