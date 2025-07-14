Η Αθήνα μαζί με το Βελιγράδι είναι οι δύο επικρατέστερες πόλεις για να διοργανώσουν το Final Four της Ευρωλίγκας το 2026.

Ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena, Γκόραν Γκρμπόβιτς, έδωσε συνέντευξη στο «SportKlub» και δήλωσε αισιόδοξος πως το η σέρβικη πρωτεύουσα θα κερδίσει την ψήφο της πλειοψηφίας, ώστε να αναλάβει το σπουδαίο event.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως το Βελιγράδι ήταν πρόταση του ίδιου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενώ υπέπεσε και σε μία σημαντική ανακρίβεια, καθώς ανέφερε πως το ΟΑΚΑ μπορεί να φιλοξενήσει 15 χιλιάδες φιλάθλους, ενώ η πραγματική χωρητικότητα του γηπέδου του Παναθηναϊκού αγγίζει τους 19 χιλιάδες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Ο πρόεδρος της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο θρυλικός μας παίκτης , στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχω πληροφορίες ότι τάχθηκε υπέρ της διοργάνωσης από το Βελιγράδι. Ήταν στην πραγματικότητα δική του πρόταση. Αλλά το ΟΑΚΑ έπεσε εκτός όλων των πρωτοκόλλων και των καταστατικών. Υποβάλαμε επίσης αίτηση για το 2025, το 2026 και το 2027. Λοιπόν, είναι θέμα οικονομικών. Αλλά, για το 2026, είμαι αισιόδοξος για την ανάληψη.

Ξαναθέσαμε υποψηφιότητα, το Άμπου Ντάμπι προέκυψε όπως προέκυψε, για διάφορους λόγους. Τα εμπορικά deal της IMG, οι ιδιοκτήτες των συλλόγων, η ECA αλλά και η διοίκηση. Οι προαναφερθείσες οντότητες διοικούν την EuroLeague. Έχουν γίνει ήδη δύο Διοικητικά Συμβούλια όπου θα έπρεπε να είχε ληφθεί η απόφαση για τη διοργάνωση του 2026.

Φέτος είμαστε βαθιά μέσα στο παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι οι παίκτες της EuroLeague θα ψηφίσουν την Αθήνα, λόγω της στάσης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου απέναντι στην λίγκα, τον οργανισμό. Αν και κάποιοι προσπάθησαν να ασκήσουν πιέσεις. Αλλά, έχω μια πληροφορία ότι αυτή τη φορά η πλειοψηφία θα ψηφίσει για να βρεθεί η καλύτερη ευρωπαϊκή τετράδα στην Αρένα την άνοιξη του 2026.

Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι στις 22 Ιουλίου, όταν και θα πρέπει να γίνει οριστικά γνωστό ποιος θα φιολοξενήσει το Final Four. Σίγουρα θα είμαι παρών όταν οι ομάδες της EuroLeague αποφασίσουν. Νομίζω ότι τώρα τα χρήματα δεν θα είναι τόσο εκτεθειμένα και δεν θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο. Κατά βάθος, συναισθηματικά, χρωστάνε ένα Final Four στο Βελιγράδι και στη Σερβία, επειδή μας παραμέρισαν λίγο για τα χρήματα του Άμπου Ντάμπι σε μια αίθουσα που χωράει μόνο 8.500, και με τη διαμόρφωση της EuroLeague, μόνο 6.500 άτομα παρακολούθησαν ζωντανά τους αγώνες.

Στην πραγματικότητα είναι μια αίθουσα συναυλιών, όχι ένα αθλητικό κέντρο. Δεύτερον, το ΟΑΚΑ έχει 15.000 θέσεις, η Αρένα μας 20.000, η ελληνική με τις προαναφερθείσες διαμορφώσεις, χωράει 12.500, και εμείς φιλοξενούμε 16.500 άτομα. Αυτό σημαίνει 4.000 εισιτήρια περισσότερα, αν το δούμε οικονομικά…

Δεν θα τα παρατήσουμε. Τώρα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, μια χαρά. Είναι γελοίο να ανταμείβετε κάποιον που σας αποκαλεί ‘μαφία, απατεώνες’, ας πούμε, με τη διεξαγωγή ενός Final Four.

