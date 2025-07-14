Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις εξελίξεις όσον αφορά στο πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης», με επίκεντρο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό, παραχώρησε ο Χάρης Δούκας στο κανάλι της Βουλής.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα αρχίσουν να βλέπουν τη σχηματοποίηση των κερκίδων, ενώ υπογράμμισε πως όλο το πρότζεκτ στο σύνολό του θα φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ κόστος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Δούκα:

«Πήραμε ένα έργο που δεν είχε σφυγμό. Ήταν μία παράνομη χωματερή όταν αναλάβαμε. Γκρεμίσαμε παραπήγματα, έχουν καθαριστεί 150.000 τόνοι σκουπιδιών.

Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα η θεμελίωση. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα βλέπουν οι φίλαθλοι πώς σχηματοποιούνται οι κερκίδες. Προχωρούν και περιμετρικά άλλα μεγάλα έργα. Είναι ένα πρότζεκτ που θα προσεγγίσει συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ. Το τρέχει ο Δήμος. Είναι μεγάλο στοίχημα. Εχει δύο τεράστια στάδια, το ποδοσφαιρικό και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού κι ένα μικρότερο για τον Δήμο.

Θα διαθέτει έναν τεράστιο χώρο πρασίνου, θα είναι μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος. Θα ανατάξουμε το ρέμα και θα φτιάξουμε μία γέφυρα για την πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Η Ιερά οδός θα διαπλατυνθεί, είναι μία καταπληκτική σχεδίαση. Είναι το τελευταίο κομμάτι, θα είναι το κλείσιμο και θα παραδοθεί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο, Απρίλιο, Μάιο του 2027.

Το τελικό κόστος, όλα μαζί με τα ιδιωτικά κεφάλαια γιατί υπάρχει και το παλιό κτίριο του Βωβού, θα είναι κοντά στα 600 εκατ. ευρώ. Άλλα τόσα είναι νέες επενδύσεις!

Σε ό,τι μας αφορά, είναι χρήματα απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έργα υποδομών και πρασίνου, στα 100 και πλέον εκατ. ευρώ. Το ποδοσφαιρικό θα είναι 150 εκατ. ευρώ και νομίζω 25 εκατ. ευρώ του ερασιτέχνη. Το κόστος είναι απίστευτο».



