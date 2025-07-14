Ανακοίνωσε τον Μόντριτς η Μίλαν

Φόρεσε τα ροσονέρο ο Λούκα Μόντριτς!

La Scala del Calcio has a new maestro 🎻 #WelcomeModrić July 14, 2025

Η Μίλαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 39χρονου άσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 με τον ιταλικό σύλλογο.

Ο Μόντριτς τα τελευταία 13 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε τα πάντα!

Πλέον στα 39 του χρόνια θα μετακομίσει στο Μιλάνο για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Νωρίτερα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ύστερα έβαλε την υπογραφή του.

Οι επόμενες ημέρες είναι μέρες ξεκούρασης για τον Κροάτη, αφού αγωνιζόταν με τη Ρεάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Έπειτα θα τεθεί στη διάθεση του Μαξ Αλέγκρι ενόψει της νέας σεζόν.

