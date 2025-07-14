Λογαριασμός
«Έσκασε η βόμβα»: Ανακοίνωσε τον Μόντριτς η Μίλαν

Παίκτης της Μίλαν είναι ο Λούκα Μόντριτς με κάθε επισημότητα, αφου οι ροσονέροι ανακοίνωσαν πως απέκτησαν στο δυναμικό τους τον 39χρονο άσο

Ανακοίνωσε τον Μόντριτς η Μίλαν

Φόρεσε τα ροσονέρο ο Λούκα Μόντριτς!

Η Μίλαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 39χρονου άσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 με τον ιταλικό σύλλογο.

Ο Μόντριτς τα τελευταία 13 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε τα πάντα!

Πλέον στα 39 του χρόνια θα μετακομίσει στο Μιλάνο για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Νωρίτερα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ύστερα έβαλε την υπογραφή του.

Οι επόμενες ημέρες είναι μέρες ξεκούρασης για τον Κροάτη, αφού αγωνιζόταν με τη Ρεάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Έπειτα θα τεθεί στη διάθεση του Μαξ Αλέγκρι ενόψει της νέας σεζόν.

