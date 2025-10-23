Η ομάδα του MLS ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι έως τον Δεκέμβριο του 2028, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία, η οποία έμοιαζε δεδομένη το τελευταίο διάστημα αφού ο 37χρονος είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στο Μαϊάμι.

Μάλιστα, το βίντεο που ανάρτησε η Ίντερ δείχνει τον οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας να υπογράφει στο «Miami Freedom Park», το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που κατασκευάζει, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 25.000 θεατών και θα ανοίξει τις πύλες του το επόμενο έτος.

Ο -για τους περισσότερους- κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών αγωνίζεται στην ομάδα του Μαϊάμι από το 2023 και έχει καταφέρει να γίνει ο πρώτος σε γκολ και ασίστ στην Ιστορία της, μετρώντας 82 συμμετοχές με 71 γκολ και 37 ασίστ.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει το Leagues Cup και το Supportes Shield, βγήκε πέρσι MVP του MLS ενώ δεδομένη μοιάζει η ανάδειξη του και τη φετινή σεζόν, όντας ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

