Η Ίντερ Μαϊάμι είναι η νέα πρωταθλήτρια του MLS!

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον μεγάλο τελικό των playoffs, κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να λειτουργεί ως ο απόλυτος ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου, ο σύλλογος της Φλόριντα ολοκλήρωσε την πιο επιτυχημένη σεζόν του.

Για τον Μέσι, ο οποίος έφτασε στο MLS τον Ιούλιο του 2023, ο τίτλος αυτός αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι στο τεράστιο παζλ μιας καριέρας που έχει πλέον ξεφύγει από κάθε σύγκριση. Ο ιστορικός ηγέτης της Αργεντινής και πρώην άσος της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να καταγράφει επιτεύγματα σε κάθε ήπειρο, προσθέτοντας πλέον και το MLS Cup στη συλλογή του.

Οι τίτλοι και τα επιτεύγματα του Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο πιο πολυδιακριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε.

Ρεκόρ και διακρίσεις καριέρας:

• 672 γκολ με τη Μπαρτσελόνα (ρεκόρ συλλόγου)

• 474 γκολ στη LaLiga (ρεκόρ όλων των εποχών)

• 192 ασίστ στη LaLiga (ρεκόρ)

• 91 γκολ σε επίσημα ματς μέσα στο 2012 (Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness)

• 36 χατ τρικ στη LaLiga

• 17 εμφανίσεις στην FIFA FIFPRO World XI

Τίτλοι και ατομικές διακρίσεις:

• 8 Χρυσές Μπάλες (Ballon d'Or)

• 10 πρωταθλήματα LaLiga

• 9 βραβεία καλύτερου παίκτη στη LaLiga

• 7 Copa del Rey

• 6 τίτλοι πρώτου σκόρερ Champions League

• 4 Champions League

• 3 Best FIFA Men's Player

• 3 UEFA Super Cup

• 3 FIFA Club World Cup

• 2 πρωταθλήματα Ligue 1

• 2 Copa America

• 2 Χρυσές Μπάλες Μουντιάλ (FIFA World Cup Golden Ball)

• 2 παρουσίες στην MLS Best IX

• 1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022)

• 1 MLS Cup

• 1 MLS Cup MVP

• 1 MLS MVP

• 1 Leagues Cup

• 1 Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο (Πεκίνο 2008)

