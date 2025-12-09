Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στην ΑΕΚ με τον Ζώη Καραργύρη: Υπέστη ρήξη χιαστού

Ο πρώτος σκόρερ της Κ-19, ο οποίος πρόσφατα έπαιξε σε δύο αγώνες της ανδρικής ομάδας, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, μετά το σοβαρό τραυματισμό του 

Καραργύρης

Μεγάλο σοκ στην ΑΕΚ, με την κακοδαιμονία στην ομάδα να συνεχίζεται, καθώς ο Ζώης Καραργύρης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός, που είχε ξεχωρίσει με την Κ19 και είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στα ματς με ΟΦΗ και Ατρόμητο, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (08/12), με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να φέρνουν πολύ δυσάρεστα νέα.

Η επέμβαση του Καραργύρη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (11/12), με τον νεαρό φορ να αναμένεται να ακολουθήσει μακρά διαδικασία αποθεραπείας, η οποία θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ τραυματισμός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark