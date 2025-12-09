Ο Πανιώνιος παρόλο που ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας μάλιστα και στο +13 στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ηττήθηκε από την Κέμνιτς με 73-68 και έφτασε τις 9 συνεχόμενες ήττες στο Eurocup. Ο ιστορικός κατέρρευσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Γερμανούς να το παίρνουν με επιμέρους 20-4 και τελικά να φτάνουν στο ροζ φύλλο αγώνα. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-9, μετά από δέκα αγωνιστικές, την ώρα που οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 4-6.



Για τους νικητές μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Αμαντού Σόου με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ του Πανιώνιου ήταν ο συγκινητικός Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, χωρίς να είναι αρκετό.

Το ματς



Ο Πανιώνιος αδυνατούσε να συνδεθεί με το καλάθι των Γερμανών στα πρώτα λεπτά, την ώρα που η Κέμνιτς ήταν εύστοχη στην άλλη πλευρά του παρκέ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 7-0. Οι «κυανέρυθροι» ανέκαμψαν και κατάφεραν, με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γουότσον, να μειώσουν σε 9-6 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ λίγο αργότερα, ένα επιθετικό ξέσπασμα του Κρούζερ (5π.), έδωσε στους φιλοξενούμενους το πρώτο τους προβάδισμα (11-12). Ωστόσο η Κέμνιτς, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία του Πανιωνίου μέσα από το ζωγραφιστό, ολοκλήρωσε μπροστά στο σκορ με 20-18.

Με τον Πάπας να ευστοχεί από τα επτά μέτρα, ο Πανιώνιος πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 21-20, για να έρθει ο Πατρίκης στην αμέσως επόμενη φάση να στείλει τη διαφορά στο +3 (20-23), οκτώ λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Παρ' όλ' αυτά, η Κέμνιτς βελτίωσε την άμυνα της και έτρεξε επιμέρους 14-8, το οποίο έφερε την ομάδα του Ηλία Ζούρου, πίσω στο σκορ με 37-31. Τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου άνηκαν ολοκληρωτικά στους «κυανέρυθρους», οι οποίοι, τρέχοντας αναπάντητο σερί 9-0, με το δίποντο του Λιούις και τα δύο τρίποντα του Χαντς, πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-37.



Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με την ίδια φόρα και κατάφεραν να πάρουν την μεγαλύτερη τους διαφορά με τον Λέμον να σκοράρει έξι από τους οκτώ πρώτους πόντους της ομάδας του στο τρίτο δεκάλεπτο, στέλνοντας τη διαφορά στο +8 (40-48). Οι Γερμανοί μείωσαν σε 46-50, όμως η απάντηση της ομάδας της Νέας Σμύρνης ήταν άμεση. Με πρωταγωνιστή τον Χάντς (13π.), ο Πανιώνιος έτρεξε σερί 6-0, με τη διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +10 (46-56) 3’35’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Στα λεπτά που ακολούθησαν, ο «ιστορικός» κράτησε τις διαφορές και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το υπέρ του 64-53.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη και τρέχοντας σερί 12-0 μείωσαν στους τρεις πόντους και το 65-66, με τέσσερα λεπτά να απομένουν. Ο Γούοτσον έδωσα ανάσα για τον Πανιώνιο κάνοντας το 65-68. Ωστόσο η Κέμνιτς συνέχισε ανοδικά και όχι απλά κατάφερενε να ισοφαρίσει, αλλά πέρασε μπροστά στο σκορ με 71-68, με ένα λεπτό να απομένει. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με τους Γερμανούς να ευστοχούν σε δύο βολές στο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 73-68.





Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.