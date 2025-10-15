Λογαριασμός
Λιονέλ Μέσι: Ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων

Ο Μέσι έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου (60), ξεπερνώντας τους Λάντον Ντόνοβαν και Νεϊμάρ που έχουν από 58

Μέσι

Ένα μοναδικό ρεκόρ στην απίστευτη καριέρα του πρόσθεσε ο Λιονέλ Μέσι, καθώς έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Με τις δύο ασίστ που μοίρασε στη φιλική νίκη της Αργεντινής επί του Πουέρτο Ρίκο (2-0), ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έφτασε τις 60 ασίστ, ξεπερνώντας τους Λάντον Ντόνοβαν (ΗΠΑ) και Νεϊμάρ (Βραζιλία), που έχουν από 58.

Το ρεκόρ που γράφτηκε με συνέπεια

Ο Μέσι είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ τον Νοέμβριο του 2024, όταν είχε σερβίρει το νικητήριο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 1-0 επί του Περού.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου 2025, η πάσα του στον Γκονσάλο Μοντιέλ για το 2-0 επί του Πουέρτο Ρίκο τον ανέβασε μόνο στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Πηγή: sport-fm.gr

