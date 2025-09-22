Πλησιάζει σε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός

Κοντά στην απόκτηση του γκαρντ που αναζητούσε εναγωνίως μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Όπως μετέδωσε αρχικά το Eurohoops και επιβεβαιώνεται από τον σερβικό Τύπο, οι Πειραιώτες έχουν πλησιάσει πολύ στην αγορά του Φρανκ Ντιλικινά από την Παρτίζαν.

Μάλιστα, το σερβικό Telesport το πάει και ένα βήμα παραπέρα αναφέροντας πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο 28χρονος Γάλλος άσος είχε συμφωνήσει να συνεχίσει στην ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά με μειωμένες αποδοχές. Ωστόσο μετά την πρόταση του Ολυμπιακού, είναι πολύ πιθανό να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Πρόκειται για έναν κόμπο γκαρντ με ύψος 1,94μ., αλλά άνοιγμα χεριών 2,15μ. (!), κάτι που τον καθιστά-σε συνδυασμό με τα αθλητικά του προσόντα-έναν ικανότατο αμυντικό, που μπορεί να μαρκάρει από το «1» ως και το «3» με επιτυχία. Το σκοράρισμα και η δημιουργία δεν είναι τα πολύ δυνατά του σημεία, ωστόσο μπορεί να δώσει λύσεις και σε αυτό το κομμάτι.

O Ντιλικινά, που αναδείχθηκε από τη Στρασμπούρ και από το 2017 (όταν επελέγη στο νούμερο 8 του νταφτ) μέχρι το 2024 έπαιζε στο ΝΒΑ, είχε 7 πόντους (με 92,3% στις βολές, 57,1% στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα), 2 ασίστ, 1,7 ριμπάουντ και 0,6 κλεψίματα σε 19:48 κατά μέσο όρο σε 21 ματς της Ευρωλίγκας την περασμένη σεζόν.

Έχει πάρει δύο ασημένια ολυμπιακά μετάλλια με την εθνική Γαλλίας, το 2021 και το 2024, ως συμπαίκτης του Εβάν Φουρνιέ, ενώ το 2019 είχε πανηγυρίσει το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επίσης με συμπαίκτη τον Φουρνιέ.

