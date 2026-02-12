Στα δικαστήρια πηγαίνει τον Μάριο Ηλιόπουλο ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά την τελευταία ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητα τα όσα υποστήριξε ενώπιον του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ και ετοιμάζουν άμεσα τις νομικές τους κινήσεις.

«Για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε ο κύριος Ηλιόπουλος στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους Πειραιώτες.

Ασφαλώς, οι κινήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού δεν περιορίζονται εκεί, αλλά θα έχουν και συνέχεια.

Διότι όπως αναφέρεται, θα υποβάλλουν άμεσα μηνύσεις προς τον Μάριο Ηλιόπουλο τόσο για εξύβριση όσο και για απειλές προς στελέχη αλλά και τον προπονητή των νταμπλούχων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το φινάλε του πρόσφατου ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

