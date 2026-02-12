Παναθηναϊκός: Χωρίς τον κόσμο του απέναντι στον ΟΦΗ

Χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας της αναμέτρησης (22/2, 16:00) της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League , οι «πράσινοι» δεν ζήτησαν θύρα για μεμονωμένους φιλάθλους.

Ως εκ τούτου, το ματς στο Παγκρήτιο θα έχει οπαδούς μόνο των γηπεδούχων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.