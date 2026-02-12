Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον κόσμο του απέναντι στον ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας της αναμέτρησης (22/2, 16:00) της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League , οι «πράσινοι» δεν ζήτησαν θύρα για μεμονωμένους φιλάθλους.

Ως εκ τούτου, το ματς στο Παγκρήτιο θα έχει οπαδούς μόνο των γηπεδούχων.

Πηγή: sport-fm.gr

