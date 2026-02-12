Παναθηναϊκός: Χωρίς τον κόσμο του απέναντι στον ΟΦΗ

Χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας της αναμέτρησης (22/2, 16:00) της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League , οι «πράσινοι» δεν ζήτησαν θύρα για μεμονωμένους φιλάθλους.
Ως εκ τούτου, το ματς στο Παγκρήτιο θα έχει οπαδούς μόνο των γηπεδούχων.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.