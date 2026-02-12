Τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/02) ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία τεράστια μεταγραφή κάνοντας δικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όπως ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Δεδομένα είναι μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές μεσούσης της σεζόν στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Αμερικανό να ανεβάζει επίπεδο το «τριφύλλι» που δείχνει τις ορέξεις του για τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας στο Final 4 του Telekom Center Athens.

Ο 31χρονος επιστρέφει στη διοργάνωση όντας πρωταθλητής Ευρώπης καθώς την περσινή σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο με τη Φενέρμπαχτσε, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο MVP του Final Four. Μάλιστα, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι και ο παίκτης που έχει το ρεκόρ στην Ευρωλίγκα με τους περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, στις 29 Μαρτίου του 2024 και στη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 103-68 επί της Άλμπα Βερολίνου για την κανονική περίοδο μέτρησε 50 πόντους, προσπερνώντας τους 49 πόντους του Σέιν Λάρκιν, σε ένα παιχνίδι που έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι και απολύτως λογικά γνώρισε την αποθέωση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η stat line του Χέιζ-Ντέιβις:

50 πόντοι

9/11 δίποντα

9/16 τρίποντα

5/7 βολές

2 ριμπάουντ

1 κλέψιμο

1 λάθος

σε 29’56”

