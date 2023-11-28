Και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ!



Οι νταμπλούχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρβου σέντερ/φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

To νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στις 10:05 το πρωί της Τρίτης (28/11), με απευθείας πτήση από το Νιου Τζέρσεϊ.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φιλίπ Πετρούσεφ. Ο Σέρβος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Το who is whο



Γεννήθηκε: 15/04/2000



Υπηκοότητα: Σερβία



Ύψος: 2.11



Θέση: Σέντερ/Φόργουορντ



Προηγούμενες ομάδες:



Gonzaga (2018-20)

Mega Basket (2020–2021)

Anadolu Efes (2021–2022)

Crvena zvezda (2022–2023)

Philadelphia 76ers (2023)

Sacramento Kings (2023)



Οι περσινοί αριθμοί του...



Φέτος στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε μόλις 3 παιχνίδια, ένα με τους Σίξερς και δύο με τους Κινγκς, από τους οποίους αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής με τους Κλίπερς. Τη σεζόν 2022-23 ήταν μέλος του Ερυθρού Αστέρα. Στην Ευρωλίγκα σε συνολικά 34 αγώνες είχε μέσο όρο 10.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ είχε 11.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021-2022)

Πρωταθλητής Σερβίας (2022-23)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2021-22)

Κυπελούχος Σερβίας (2022-23)



Ατομικές



MVP ΑΒΑ (2020-21)



Εθνικές Ομάδες



Ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ (2023)

Χρυσό μετάλλιο στο U18 Ευρωμπάσκετ (2017, 2018)







Ακούστε πώς μετέφερε την απόκτηση του Σέρβου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, καθώς και την κουβέντα με τον Ηρακλή Αντύπα για τα μηνύματα που είχαν σταλεί από τον κόσμο.





Τη μεταγραφή ανακοίνωσε και ο ατζέντης του Πετρούσεφ, Μίσκο Ραζνάνοβιτς, που πρώτα προανήγγειλε το ταξίδι στην Ελλάδα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον... ζεστό καιρό της χώρας μας.

Filip Petrusev returned to Euroleague! He is the new player of Olympiacos!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 27, 2023

