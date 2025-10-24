Ευρωλίγκα: Ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη, σημαντική μονομαχία στο Βελιγράδι

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Εκτός από τις εκτός έδρας δοκιμασίες Παναθηναϊκού (με Βίρτους Μπολόνια) και Ολυμπιακού (με Μπάγερν Μονάχου), τα βλέμματα θα στραφούν επίσης τόσο σε Κωνσταντινούπολη, όσο και σε Βελιγράδι!

Στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της βραδιάς, Εφές και Φενέρμπαχτσε θα τεθούν αντιμέτωπες στο μεγάλο μεταξύ τους ντέρμπι, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:30. Αμφότερες στο 2-3, θα ψάξουν τη νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική, αλλά κυρίως ψυχολογική ώθηση, πριν μπουν στην τρίτη «διαβολοβδομάδα» της φετινής σεζόν.

Όσον αφορά το παιχνίδι του Βελιγραδίου, Παρτίζαν και Παρί θα κοντραριστούν στο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:30. Τρεις νίκες και δύο ήττες ο έως τώρα απολογισμός των δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να νικά Ολίμπια Μιλάνο, Εφές και Μπασκόνια, ενώ οι Γάλλοι έχουν επιβληθεί των Μακάμπι, Μπολόνια και Μπασκόνια, έχοντας χάσει από Φενέρμπαχτσε και Χάποελ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι BC (Novasports 6)

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports Prime)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια (Novasports 5)

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια (Novasports Start)

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports 4)

21:30 Παρτίζαν-Παρί (Novasports Start)

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός (Novasports Prime)

