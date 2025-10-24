Ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν όψει της δίκης που θα ακολουθήσει, μετά τη σύλληψή του για τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες. Ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην (εδώ και λίγες ώρες) προπονητής των Μπλέιζερς εμπλέκεται σε κύκλωμα που είχε διασυνδέσεις με τη μαφία και το οποίο οργάνωνε παράνομα παιχνίδια πόκερ αλλά και στοιχημάτιζε σε αγώνες της λίγκας χρησιμοποιώντας «εσωτερική» πληροφόρηση. Ο δικηγόρος του, Κρις Χέιγουντ, δηλώνει μετά βεβαιότητας πως ο πελάτης του είναι αθώος και θα αποδειχτεί στη δίκη.

«Όποιος γνωρίζει τον Τσόνσεϊ Μπίλαπς ξέρει πως είναι ένας ακέραιος άνθρωπος. Και οι ακέραιοι άνθρωποι δεν εξαπατούν άλλους. Αν πιστεύετε πως έκανε όσα του καταλογίζονται από τις αρχές, πιστεύετε ότι θα ρίσκαρε την κληρονομιά που έχει ως Hall of Famer, τη φήμη του και την ελευθερία του. Δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο όλα αυτά για τίποτα, πόσω μάλλον για ένα παιχνίδι χαρτιών. Επιπλέον, ο Μπίλαπς ουδέποτε έπαιξε και ποτέ του δεν θα παίξει στοίχημα σε αγώνες μπάσκετ, ούτε θα παρέχει εσωτερική πληροφόρηση ή θα θυσιάσει την εμπιστοσύνη της ομάδας του και του ΝΒΑ αμαυρώνοντας ένα παιχνίδι στο οποίο έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή. Ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς δεν το έβαλε ποτέ κάτω και δεν πρόκειται να το κάνει τώρα. Θα παλέψει ενάντια σε αυτές τις κατηγορίες με την ίδια ένταση που τον διέκρινε στην 28ετή καριέρα του στο μπάσκετ. Ανυπομονούμε για τη δίκη», ανέφερε.

Chauncey Billups has been released from custody



(🎥 @TheAthletic ) pic.twitter.com/ZedVwGGKG1 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.