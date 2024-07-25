Την απόκτηση του Ματέους Καρδόσο Λέμος Μαρτίνς, πιο γνωστού ως Τετέ, με μετεγγραφή από την τουρκική Γαλατασαράι ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Τετέ γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2000 στο Αλβοράδα της Βραζιλίας. Ξεκίνησε από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες της Αλβοράδα και συνέχισε στις ακαδημίες της Γκρέμιο, σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα το 2016 και παρέμεινε μέχρι το 2019.

Τον Ιανουάριο του 2019 τον απέκτησε η ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ με την οποία έκανε σπουδαία πράγματα από τους πρώτους μήνες, παίρνοντας τη φανέλα βασικού στο… σπίτι του. Χαρακτηριστικό είναι ότι σκόραρε δύο φορές στο νικηφόρο για τη Σαχτάρ τελικό Κυπέλλου. Τη δεύτερη σεζόν πέτυχε 9 γκολ και έπαιξε στο Europa League, ενώ την Τρίτη χρονιά στη Σαχτάρ συμμετείχε στο Champions League και μάλιστα σκόραρε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Την τελευταία χρονιά του στην Ουκρανία σκόραρε 10 φορές. Συνολικά πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, παίζοντας 108 αγώνες και σκοράροντας 31 φορές.

Ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας άλλαξε τη ροή της ποδοσφαιρικής διαδρομής του Τετέ. Στα 22 του είχε ήδη πετύχει πάρα πολλά στη Σαχτάρ αλλά έκανε χρήση της νόρμας της FIFA για τους ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στην Ουκρανία και τον Μάρτιο του 2022 μετακόμισε ως δανεικός στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιόν. Εκεί παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2023, με συνολική εικόνα 30 συμμετοχών και 8 γκολ. Στη συνέχεια πήγε δανεικός για ένα εξάμηνο στην αγγλική Λέστερ, όπου έπαιξε σε 14 αγώνες.

Το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε η Γαλατασαράι, με την οποία κατέγραψε 45 συμμετοχές και τρία γκολ, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ.

Έχει παίξει στην εθνική Κ20 και Κ23 της Βραζιλίας.

Ο Τετέ πήρε τη φανέλα με τον αριθμό 10 και δηλώθηκε στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια κόντρα στη Μπότεφ Πλόβντιβ.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσόρισε τον άσο στην πράσινη οικογένεια.

