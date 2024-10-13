Η Αγγλία για ακόμα μια φορά παρουσίασε κακό πρόσωπο, δέχτηκε αρκετές φάσεις από τη Φινλανδία, ωστόσο πέρασε νικηφόρα με σκορ 3-1 για τη 4η αγωνιστική του Nations League και έφτασε προσωρινά την Εθνική μας στους 9 βαθμούς, η οποία αγωνίζεται σε πολύ λίγο με την Ιρλανδία (21:45).

Πολύ καλός για τα «τρία λιοντάρια» ήταν ο Τζακ Γκρίλις, ο οποίος άνοιξε και το σκορ για την επικράτηση της ομάδας του. Από κοντά οι Ράις και Κέιν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ξεκίνησε βασικός. Στον πάγκο βρέθηκε ο Πίκφορντ μετά την κακή εμφάνιση με την Ελλάδα (τη θέση του πήρε ο Χέντερσον), ενώ ο Κάρσλεϊ προέβη σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το ματς κόντρα στην Εθνική μας.

Επόμενος και κρισιμότατος αγώνας για την Αγγλία είναι στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στο συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (14/11), ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ οι Φινλανδοί παραμένουν στην τελευταία θέση χωρίς να έχουν πάρει ακόμα βαθμό.

Για περισσότερη από μία ώρα οι Άγγλοι δεν ήταν καλύτεροι και είχαν ανάλογη εικόνα με αυτήν κόντρα στην Ελλάδα. Δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν και δέχονταν ταυτόχρονα πολλές φάσεις. Μπορεί ο Γκρίλις να άνοιξε το σκορ στο 18' έπειτα από ωραία ενέργεια του Άνχελ Γκόμες, ωστόσο αν ο Γιένσεν ευστοχούσε προ κενής εστίας στο 57' η ιστορία του ματς θα ήταν πολύ διαφορετική.

Χάρη στο ατομικό τους ταλέντο έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αλεξάντερ Άρνολντ 74', με τον Ντεκλάν Ράις να κάνει δέκα λεπτά αργότερα το 3-0, έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Γουότκινς. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε με κεφαλιά ο Χόσκονεν στο 87'.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (13/10):

Φινλανδία - Αγγλία 1-3

Ελλάδα - Ιρλανδία (21:45)

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής (14/11):

Ελλάδα - Αγγλία (21:45)

Ιρλανδία - Ελλάδα (21:45)

Η βαθμολογία του Β' Ομίλου:

Ελλάδα 9 (7-1)

Αγγλία 9 (8-3)

Ιρλανδία (2-5)

Φινλανδία (2-10)

