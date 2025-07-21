Στη ψυχή που έδειξαν οι διεθνείς μας στάθηκε ο Χάρης Παυλίδης μετά την επική πρόκριση στον τελικό απέναντι στις ΗΠΑ.

«Εντυπωσιάστηκα από την ψυχή που έβγαλαν τα κορίτσια. Έβαλαν 14 γκολ σε μία ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Ο προπονητής της αντιπάλου σήμερα μας είπε ‘’είστε τόσο γρήγοροι που δεν σας προλαβαίναμε. Καθαρίσαμε το ματς, μπορούν να με πουν γραφικό, αλλά με διαιτησία άσχημη για εμάς. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε.

«Είμαστε μια ομάδα που έχουμε ούτε 70 προπονήσεις και με μια προετοιμασία δεν πήγε καλά. Ήμασταν απαισιόδοξοι, αλλά κάναμε μια προπόνηση με τις ΗΠΑ και εκεί πήραμε ψυχολογία. Με την Αυστραλία λύθηκε η ομάδα, η άμυνά μας δεν είναι τυχαία. Τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε τώρα είναι μια απόρροια της δουλειάς που γίνεται χρόνια και στην Εθνική και στις ομάδες».

Τέλος σχολίασε για τον τελικό … «Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Ελπίζω να είναι η Ουγγαρία γιατί κάτι χρωστάμε από το πρώτο ματς», ανέφερε.

