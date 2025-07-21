Τον νικητή του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν – Σερβέτ θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Champions League εφόσον πάρει την πρόκριση έναντι της Ρέιντζερς.

Αυτό προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα στα γραφεία της UEFA, μία ημέρα πριν την πρώτη αναμέτρηση των πράσινων με τους Σκωτσέζους.

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στις 5-6 Αυγούστου και στις 12-13 του ίδιου μήνα, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στην έδρας της αντιπάλου, δηλαδή, σε Τσεχία ή Ελβετία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου

Τα ζευγάρια από το 1ο γκρουπ του Champions Path



ΦΚ ΡΦΣ/Μάλμε-Κοπεγχάγη/ΦΚ Ντρίτα

Κουόπιον Παλοσέουρα/Καϊράτ-Σλόβαν Μπρατισλάβας/Ζρίνσκι Μόσταρ

Λεχ Πόζναν/Μπρέιδαμπλικ ΟΜΚ-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς/Ερυθρός Αστέρας

Τα ζευγάρια από το 2ο γκρουπ του Champions Path

Ριέκα/Λουντογκόρετς-Νόα/Φερεντσβάρος

Χαμρούν Σπάρτανς/Ντιναμό Κιέβου-Πάφος/Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σκεντίγια/Στεάουα Βουκουρεστίου-Σέλμπουρν/Καραμπάκ

και τα ζευγάρια από το League Path

Μπραν/Σάλτσμπουργκ-Κλαμπ Μπριζ

Πλζεν/Σερβέτ-Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς

Νις-Μπενφίκα

Φέγενορντ-Φενερμπαχτσέ

