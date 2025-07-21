Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες δύο θέσεις σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και φιγουράρει πλέον στην 29η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής και άλλοτε Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.825 βαθμούς στη σχετική λίστα που διατηρεί και ανακοίνωσε σήμερα (21/07) η ATP.

Θυμίζουμε ότι επικεφαλής παραμένει ο νικητής του Γουίμπλεντον, Γιανίκ Σίνερ, διατηρώντας τη διαφορά του από τον δεύτερο Κάρλος Αλκαράθ.

Συνοπτικά η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 12.030 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.600

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.030

4. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 5.035

5. Τζακ Ντρέιπερ (Βρετανία) 4.650

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.130

7. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.350

8. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.330

9. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.250

10. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.160

