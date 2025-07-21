Μυθική, ανυπέρβλητη, μοναδική και έτοιμη να γράψει ιστορία με «χρυσά» γράμματα η άκρως απολαυστική Εθνική Πόλο Γυναικών!

Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια, τα κορίτσια της Ελλάδας μας, στην κορυφαία ίσως εμφάνιση στην ιστορία μας, συνέτριψαν την πρωταθλήτρια κόσμου, ΗΠΑ, με το εκπληκτικό και πέρα ως πέρα δίκαιο 14-10, και πανηγύρισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης!

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την Εθνική μας ομάδα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στο κομμάτι της άμυνας, με αποτέλεσμα να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανίδες ήταν εκείνες που άνοιξαν το σκορ με τέρμα της Λάινμπακ στο πρώτο λεπτό του ημιτελικού, με τις δύο άμυνες έκτοτε να κυριαρχούν στην πισίνα. Η Ελλάδα στάθηκε αρκετά άτυχη στην επίθεση, καθώς, είδε συνολικά τρεις φορές το δοκάρι να της στερεί γκολ, την ώρα όπου η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε κατεβάσει «ρολά», πραγματοποιώντας εκπληκτικές επεμβάσεις!

Ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, η «γαλανόλευκη» μετά από φάση διαρκείας ισοφάρισε σε 1-1 με την Ελευθερία Πλευρίτου. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς, μετά από challenge των Αμερικανών, οι διαιτητές έδωσαν πέναλτι στις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, με την Φλιν να γράφει το 0-2. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, όχι μόνο δεν «μάσησε», αντιθέτως, πείσμωσε ακόμα περισσότερο και με τις Στεφανία Σάντα και Ελευθερίας Πλευρίτου να σκοράρουν στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, η Εθνική μας ισοφάρισε σε 2-2 το οκτάλεπτο!

Με τη Σταματοπούλου να συνεχίζει να βγάζει σπουδαίες αποκρούσεις και τις ΗΠΑ να χάνουν όλες τις προσπάθειές τους στην παίκτρια παραπάνω, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μπήκε πολύ δυναμικά στο δεύτερο οκτάλεπτο και με μαζεμένα τέρματα από τις Βασιλική Πλευρίτου, Ξενάκη και Τριχά προηγήθηκε με 5-3 , 3,5 λεπτά πριν το ημίχρονο!

Οι Αμερικανίδες μείωσαν προσωρινά με πέναλτι της Νιούσουλ, με την Εθνική μας ωστόσο να απαντά για το 6-4, μετά τη μαγική συνεργασία και ασίστ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην Ξενάκη! Δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το δεύτερο οκτάλεπτο, οι αντίπαλές μας μείωσαν στο 6-5 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, μετά από μια αμφισβητούμενη απόφαση των διαιτητών να δώσουν πέναλτι στις Αμερικανίδες, την ώρα μάλιστα όπου λίγο νωρίτερα, είχαν «αρνηθεί» πέναλτι για τη χώρας μας πάνω στην Κουρέτα.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα της επανάληψης και του τρίτου οκταλέπτου, καθώς, η ομάδα των ΗΠΑ μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και σε συνδυασμό με μια μικρή χαλάρωση στην ελληνική άμυνα, κατάφερε με τέρματα της Άουσμους και Νιούσουλ να προσπεράσει για το 7-6 στο 18'. Σε εκείνο το σημείο ήρθε η αγωνιστική «αφύπνιση» της Εθνικής μας, με την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να δίνει το σύνθημα και με ένα γκολ-μαγεία κόντρα σε τρεις Αμερικανίδες από τη θέση της φουνταριστού, έφερε το ματς στα ίσα και το 7-7!

Στη συνέχεια, η αντίπαλός μας πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ, χάρη στο πρώτο της τέρμα στο αποψινό ματς με παίκτρια παραπάνω, με την Μαρία Πάτρα στον αιφνιδιασμό και το απίθανο διαγώνιο σουτ της Στεφανίας Σάντα, να γράφουν το 9-8 υπέρ της «γαλανόλευκης» στο φινάλε της περιόδου!

Και ενώ άπαντες θα περίμεναν μια «τιτανομαχία» που θα κριθεί στις λεπτομέρειες στην τέταρτη και τελευταία, η Εθνική μας είχε αντίθετη άποψη! Και αυτό, διότι, η Ξενάκη και η Σάντα με δύο γκολάρες, έκαναν το 11-9 στα μέσα της περιόδου, προτού, η Βάσω Πλευρίτου, με δύο δικά της γκολ, «καθαρίσει» με εκπληκτικό τρόπο την υπόθεση πρόκρισης (13-9), 1:38' πριν το φινάλε! Το τελικό σφύριγμα της λήξης, βρήκε τις αθλήτριές μας και το τεχνικό επιτελείο να πανηγυρίζει μια ιστορική επιτυχία με το τελικό 14-10!

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 6-5, 9-8, 14-10

Ελλάδα (Xάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Τριχά 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου, Πάτρα 1, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κουρέτα, Τζούρκα.

ΗΠΑ (Άνταμ Κρικόριαν): Λόνγκαν, Στράικερ 1, Πρέντις, Πίρσον, Φλιν 1, Μποναγκουίντι, Σέκουλιτς, Νέουσχουλ 2, Ρέμερ 2, Λάινμπακ 2, Αουσμους 2, Γούντχεντ, Γουίλιαμς, Γκαζανίκα.

