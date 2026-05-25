Ο Ολυμπιακός συνέχισε τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου περισσότεροι από 85.000 οπαδοί παρέμειναν μέχρι το ξημέρωμα για να δουν από κοντά την ομάδα με την κούπα της Euroleague. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση του Κώστα Παπανικολάου με το τρόπαιο στα χέρια.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δεν το σήκωσε ο ίδιος. Προχώρησε προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, του πρόσφερε την κούπα και ο προπονητής του Ολυμπιακού -φορώντας πάντα τη φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου- την ύψωσε στον ουρανό του Πειραιά λίγο μετά τις 05:00, μέσα σε αποθέωση. Η στιγμή προκάλεσε νέο κύμα ενθουσιασμού στην πλατεία, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

Η ομάδα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σημείο, με παίκτες και τεχνικό επιτελείο να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο την κατάκτηση της 4ης Euroleague στην ιστορία του συλλόγου, ολοκληρώνοντας μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.

