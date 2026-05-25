EuroLeague: Ο Ολυμπιακός ξανά στην κορυφή της Ευρώπης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό.

Ο τελικός χαρακτηρίστηκε από υψηλό σκορ, έντονες προσωπικές μάχες και τακτική υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα για το μπάσκετ.

Οι οπαδοί δημιούργησαν δυναμική ατμόσφαιρα, κατακλύζοντας το Telekom Center της Αθήνας και συνεισφέροντας στην μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης.

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.Ρεπορτάζ DW, Αθήνα



Τέτοιοι τελικοί χαράσσονται στη μνήμη όλων όσων αγαπούν το άθλημα. Σε ένα θρίλερ με προσωπικές μάχες, υψηλό σκορ και ακόμα υψηλότερου επιπέδου τακτική, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης προσέφεραν ένα πραγματικό σόου-διαφήμιση για τη διοργάνωση και το μπάσκετ γενικώς. Αντάξιοι του θεάματος ήταν και οι οπαδοί που κατέκλυσαν το Telekom Center της Αθήνας, δίνοντας και εκείνη τη δική τους εντυπωσιακή παράσταση.

Πηγή: Deutsche Welle

Ένας συγκλονιστικός τελικόςΣτην αρχή του παιχνιδιού οι Eρυθρόλευκοι τα βρήκαν σκούρα, μεταξύ άλλων χάρη στην εκπληκτική ευστοχία των Ισπανών από τη γραμμή των 6,75 αλλά και τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος σκόραρε κατά ριπάς, πετυχαίνοντας 13 πόντους με 3/4 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Καθοριστικό ήταν και το γεγονός πως στο ίδιο διάστημα οι παίκτες του Ολυμπιακού προέβησαν σε πέντε λάθη, διευκολύνοντας το έργο της Ρεάλ.Στη δεύτερη περίοδο ωστόσο η εικόνα άλλαξε άρδην. Οι Eρυθρόλευκοι, με καταλυτικούς τους Εβάν Φουρνιέ και Κόρι Τζόζεφ, εξάλειψαν τη σε βάρος τους διαφορά επτά πόντων (19-26 η πρώτη περίοδος) και στη λήξη του ημιχρόνου πήραν κεφάλι στο σκορ χάρη στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος διαμόρφωσε το 46-44. Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ ανέκαμψε, βρίσκοντας σημαντικά σουτ, πιέζοντας ασφυκτικά στην άμυνα και εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τους αιφνιδιασμούς, με αποτέλεσμα να πάρει εκ νέου προβάδισμα, με το παιχνίδι να οδεύει στην τελευταία περίοδο και τους Mερένγκες να προηγούνται 61-65.Σε ένα συναρπαστικό τελευταίο δεκάλεπτο Ολυμπιακός και Ρεάλ βρίσκονταν μονίμως σε απόσταση αναπνοής, με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Στο τελευταίο λεπτό ωστόσο, με ρεσιτάλ από τους Άλεκ Πίτερς και Εβάν Φουρνιέ, οι Eρυθρόλευκοι διαμόρφωσαν προβάδισμα οκτώ πόντων και εν τέλει επικράτησαν με 92-85, με το κατάμεστο Telekom Center να ξεσπάει σε πανηγυρισμούς.Η δικαίωση του «Bartzokas Ball»Μετά από τέσσερα σερί, επίπονα Final Four ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο, κατακτώντας την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία του.Με επιμονή, υπομονή, «σωστό» μπάσκετ, αυτοθυσία στην άμυνα και συλλογικότητα στην επίθεση το «Bartzokas Ball» των Ερυθρολεύκων αποδείχθηκε ως η «χρυσή» συνταγή, η εμφατική απάντηση στην αποτελεσματικότητα της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απέδειξε και εκείνη, παρά τις σημαντικές απουσίες της, το μέγεθος της φανέλας και της ιστορίας της.

