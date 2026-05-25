Απίστευτες σκηνές στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου περισσότεροι από 85.000 οπαδοί υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό μέσα σε ντελίριο, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της Euroleague! Η πλατεία, τα γύρω στενά και τα μπαλκόνια είχαν γεμίσει ασφυκτικά, με πυροτεχνήματα, καπνογόνα και συνεχή συνθήματα να συνοδεύουν την άφιξη της αποστολής.

Οι παίκτες πανηγύριζαν πάνω στο πούλμαν, ανταποδίδοντας την υποδοχή, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέγραφε στιγμές με το κινητό του, χαιρετούσε τον κόσμο και γενικά το ζούσε σαν παιδί. Χαμογελούσε συνεχώς, φώναζε συνθήματα μαζί με τους οπαδούς, έδειχνε προς την πλατεία για να «κρατήσει» τις εικόνες και δεν σταματούσε να τραβάει βίντεο, θέλοντας προφανώς να αποτυπώσει όσα διαδραματίζονταν γύρω του. Στο κέντρο της προσοχής, φυσικά, βρέθηκαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι σήκωσαν το τρόπαιο μπροστά στο πλήθος, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Η εικόνα αυτή ολοκλήρωσε μια ιστορική βραδιά για τον Ολυμπιακό, που επέστρεψε στον Πειραιά ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center.

Η αποστολή είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όπου ήδη εκατοντάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί για να την υποδεχθούν, δημιουργώντας μια πρώτη εκρηκτική ατμόσφαιρα με καπνογόνα και συνθήματα.

Από εκεί, το πούλμαν ξεκίνησε τη διαδρομή προς τον Πειραιά. Εκατοντάδες μηχανάκια ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή και σταδιακά ο αριθμός τους αυξανόταν συνεχώς, σχηματίζοντας μια ατελείωτη πομπή. Στη Συγγρού η ροή έγινε συνεχής, τα μηχανάκια πλέον χιλιάδες, και ο δρόμος φωτίστηκε από καπνογόνα και φώτα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Τελικά, το πούλμαν έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο στις 04:30, έπειτα από μια διαδρομή που κράτησε 1,5 ώρα.

Η κορύφωση ήρθε στο Δημοτικό Θέατρο, όπου ο Πειραιάς υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή Ευρώπης, σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

