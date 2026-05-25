Αγγελόπουλοι: Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού - Είχε την ιδιαιτερότητά του ότι το κατακτήσαμε στο ΟΑΚΑ

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν βαθιά συγκινημένοι μετά την κατάκτηση της 4ης Euroleague, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως «τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού».



«Είναι δύσκολο να τα εκλογικεύσουμε. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον πέντε χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός και είχε την ιδιαιτερότητά του, τελικά, ότι κατακτήσαμε το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ. Το άξιζαν όλοι», τόνισαν.

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν και στη σημασία της συνέπειας: «Δεν ήταν εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Στην Ελλάδα είχαμε φτάσει να λέμε ότι το να πηγαίνεις Final Four δεν είναι επιτυχία. Ας γιορτάσουμε το σήμερα. Ζούμε απίστευτες στιγμές, δεν τις φανταζόμασταν».



Αναφέρθηκαν και στην παλιά τους ατάκα του 2017: «Είχα πει τότε ''ας γίνει μια φορά στην Ελλάδα και ας γίνει στο ΟΑΚΑ''. Έγινε και το πήραμε».



Κλείνοντας, αφιέρωσαν την κούπα στον πατέρα τους: «Το αφιερώσαμε στη μνήμη του πατέρα μας. Είναι πέντε χρόνια που έφυγε».

