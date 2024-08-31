Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Κόλεϊ - Υπέγραψε για 1 χρόνο με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα και Ομάρ Κόλεϊ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων

Ομάρ Κόλεϊ

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ομάρ Κόλεϊ.

Ο 32χρονος στόπερ από την Γκάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 1+1 χρόνων και ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ελπίζουν στο πρόσωπό του να βρουν τον αντικαταστάτη του Κουλιεράκη.

Ασφαλώς, η ανακοίνωσή του από τον «δικέφαλο του βορρά» έγινε… κλασικά με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark