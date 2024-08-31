Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ομάρ Κόλεϊ.
Ο 32χρονος στόπερ από την Γκάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 1+1 χρόνων και ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ελπίζουν στο πρόσωπό του να βρουν τον αντικαταστάτη του Κουλιεράκη.
Ασφαλώς, η ανακοίνωσή του από τον «δικέφαλο του βορρά» έγινε… κλασικά με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media!
Πηγή: sport-fm.gr
