Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ομάρ Κόλεϊ.

Ο 32χρονος στόπερ από την Γκάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 1+1 χρόνων και ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ελπίζουν στο πρόσωπό του να βρουν τον αντικαταστάτη του Κουλιεράκη.

Ασφαλώς, η ανακοίνωσή του από τον «δικέφαλο του βορρά» έγινε… κλασικά με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media!

