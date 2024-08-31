Η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο της μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και πρώτο αργυρής απόχρωσης (1 ασημένιο, 2 χάλκινα).

Η 19χρονη σπρίντερ έτρεξε το 100αρι της ζωής της στον τελικό της κατηγορίας Τ38 των 17ων Παραολυμπιακών Αγώνων. Παρά το γεγονός πως και πάλι κόλλησε στην εκκίνηση, μετά τα 60 μέτρα ανέπτυξε ταχύτητα και με τρομερό φίνις ολοκλήρωσε σε 12.49 (+0,8) κάνοντας για 2η φορά ατομικό ρεκόρ, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο!

Έχασε μόνο από την Κολομβιανή Κάρεν Τατιάνα Παλομεκέ Μορένο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με 12.26! Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην επίσης Κολομβιανή Ντάριαν Χιμένεθ Σάντσεθ με 12.53.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

