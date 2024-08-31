Υπερηχητικός στη Λαμία ο Ολυμπιακός, πηγαίνει στη διακοπή με το απόλυτο των νικών!

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0 της ομώνυμης ομάδας για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που ήταν ανώτεροι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, πραγματοποιώντας με διαφορά την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση.

Φοβερός και τρομερός Αγιούμπ Ελ Κααμπί με δυο γκολ (τα πρώτα για τη φετινή σεζόν) και ασίστ, βρήκε δίχτυα ο κεφάτος Ζέλσον Μαρτίνς. Μόνιμη πηγή κινδύνων ο Βέλντε, ενώ στους διακριθέντες και ο Τσικίνιο, που κατάπινε χιλιόμετρα και είχε υπέροχη ασίστ στο πρώτο τέρμα του Μαροκινού φορ.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του με τους Πειραιώτες ο Νταβίντ Καρμό -που γνώρισε μεγάλη αποθέωση από τους 3.000 φίλους του Ολυμπιακού- ηρεμώντας το παιχνίδι της ομάδας στην κυκλοφορία της μπάλας.

Μετά τη διακοπή η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται τον Παναιτωλικό, όπως και η Λαμία την Athens Kallithea, με το σύνολο του Μαρίνου Σατσιά να γνωρίζει την πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν.

