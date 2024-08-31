Ψυχωμένος Asteras AKTOR, 1-1 τον Άρη μέσα στο «Βικελίδης»

Όρθιος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Asteras AKTOR! Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς δεν μάσησε από το -κόντρα στη ροή- προβάδισμα του Άρη με το παρθενικό φετινό γκολ του Μορόν και βρήκε απάντηση με τον Ρεγκίς για το 1-1.

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ανήκαν στους Αρκάδες, οι οποίοι αποδείχτηκαν φλύαροι στην τελική προσπάθεια, ενώ μετά το 1-1 είχαν τεράστια φάση με τον Μάντζη να χάνει το κοντρόλ σε τετ-α-τετ. Μάλιστα, ο Έλληνας στράικερ αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε μικρό διάστημα, με τη δεύτερη να μην έχει καταλάβει κανείς γιατί την πήρε.

Κατώτερος των περιστάσεων ο Άρης, ο οποίος εγκλωβίστηκε από την τακτική του Αστέρα και είχε λιγοστές ευκαιρίες στον αγώνα. Μάλιστα, είχε και ακυρωθέν γκολ λίγο πριν το φινάλε, όταν ο Μόντσου σούταρε και η μπάλα πριν καταλήξει στην εστία βρήκε στο χέρι του Σαμόρα.

Στους 5 βαθμούς οι «κίτρινοι», οι οποίοι έδωσαν το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι μπροστά σε άδειες κερκίδες λόγω τιμωρίας, στους 4 οι «κιτρινομπλέ» που τους… πάνε τα παιχνίδια απέναντι στους «μεγάλους» όπως αποδεικνύεται.

