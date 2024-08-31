Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, αλλά και τις ώρες.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας αναμέτρηση στο «Αλί Σαμί Γεν» κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις με Στεάουα Βουκουρεστίου και Βικτόρια Πλζεν.

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ θα παίξει εξαιρετικά δύσκολη αναμέτρηση στο «Ολντ Τράφορντ» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ θα ακολουθήσει ταξίδι στη Λετονία για εκτός έδρας ματς με τη Ρίγα αλλά και φιλοξενία της Φερεντσβάρος στην Τούμπα.

Τέλος, στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα υποδεχθεί τη Σλάβια Πράγας, και θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στη Χώρα των Βάσκων κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

1η αγωνιστική (25/09/2024, 22:00): Γαλατάσαραϊ (εκτός)

2η αγωνιστική (03/10/2024, 22:00): Στεάουα Βουκουρεστίου (εντός)

3η αγωνιστική (24/10/2024, 19:45): Βικτόρια Πλζεν (εντός)

4η αγωνιστική (07/11/2024, 22:00): Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός)

5η αγωνιστική (28/11/2024, 19:45): Ρίγα (εκτός)

6η αγωνιστική (12/12/2024, 19:45): Φερεντσβάρος (εντός)

7η αγωνιστική (23/01/2025, 22:00): Σλάβια Πράγας (εντός)

8η αγωνιστική (30/01/2025, 22:00): Ρεάλ Σοσιεδάδ (εκτός)



