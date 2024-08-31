Λογαριασμός
Πρεμιέρα στη Λιόν, φινάλε με Καραμπάγκ: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League

Αναρτήθηκε από την UEFA το πρόγραμμα της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά τις υποχρεώσεις του με τη Λιόν στη Γαλλία και να τελειώνει εντός με την Καραμπάγκ

Παίκτες Ολυμπιακού

Γνωστοποίησε το πρόγραμμα της League Phase του Europa League η UEFA και πλέον έμαθε τη σειρά των παιχνιδιών του και ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινάνε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου με εκτός έδρας δοκιμασία, παίζοντας με τη Λιόν στο «Groupama», ενώ κλείνει τις υποχρεώσεις του στο γήπεδό του.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχτεί για την 8η και τελευταία αγωνιστική την Καραμπάγκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

1η αγωνιστική (26/09/2024): Λιόν 22:00 (εκτός)
2η αγωνιστική (03/10/2024): Μπράγκα 19:45 (εντός)
3η αγωνιστική (24/10/2024): Μάλμε 22:00 (εκτός)
4η αγωνιστική (07/11/2024): Ρέιντζερς 19:45 (εντός)
5η αγωνιστική (28/11/2024): Στέαουα Βουκουρεστίου 22:00 (εκτός)
6η αγωνιστική (12/12/2024): Τβέντε 19:45 (εντός)
7η αγωνιστική (23/01/2025): Πόρτο 19:45 (εκτός)
8η αγωνιστική (30/01/2025): Καραμπάγκ 22:00 (εντός)

Πηγή: sport-fm.gr

