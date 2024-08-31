Πρεμιέρα στη Λιόν, φινάλε με Καραμπάγκ: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League

Γνωστοποίησε το πρόγραμμα της League Phase του Europa League η UEFA και πλέον έμαθε τη σειρά των παιχνιδιών του και ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινάνε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου με εκτός έδρας δοκιμασία, παίζοντας με τη Λιόν στο «Groupama», ενώ κλείνει τις υποχρεώσεις του στο γήπεδό του.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχτεί για την 8η και τελευταία αγωνιστική την Καραμπάγκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

1η αγωνιστική (26/09/2024): Λιόν 22:00 (εκτός)

2η αγωνιστική (03/10/2024): Μπράγκα 19:45 (εντός)

3η αγωνιστική (24/10/2024): Μάλμε 22:00 (εκτός)

4η αγωνιστική (07/11/2024): Ρέιντζερς 19:45 (εντός)

5η αγωνιστική (28/11/2024): Στέαουα Βουκουρεστίου 22:00 (εκτός)

6η αγωνιστική (12/12/2024): Τβέντε 19:45 (εντός)

7η αγωνιστική (23/01/2025): Πόρτο 19:45 (εκτός)

8η αγωνιστική (30/01/2025): Καραμπάγκ 22:00 (εντός)

