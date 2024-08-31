Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Τρομερή η Παπασταματοπούλου, κατέκτησε το χάλκινο στο τάε κβον ντο

Με πολύ καλή εμφάνιση, η Ελένη Παπασταματοπούλου πήρε την πρόκριση για τον αγώνα του χάλκινου διεκδικώντας για την Ελλάδα το δεύτερο μετάλλιο στο τάε κβον ντό, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Ελένη Παπασταματοπούλου

H Έλενα Παπασταματοπούλου χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο της μετάλλιο (και αυτό χάλκινης απόχρωσης) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο των +65 κιλών (Κ44) στο ταεκβοντό, η Ελληνίδα αθλήτρια κυριάρχησε της Μεξικανής Φερνάντα Βάργκας Φερνάντες με 36-9 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Θυμίζουμε ότι μία μέρα νωρίτερα, η Χριστίνα Γκέντζου έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια τάε κβον ντό στην ιστορία που κατέκτησε μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας και αυτή το χάλκινο στα 65κ (Κ44).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024 Ταεκβοντό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark