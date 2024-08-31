Παραολυμπιακοί Αγώνες: Τρομερή η Παπασταματοπούλου, κατέκτησε το χάλκινο στο τάε κβον ντο

H Έλενα Παπασταματοπούλου χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο της μετάλλιο (και αυτό χάλκινης απόχρωσης) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο των +65 κιλών (Κ44) στο ταεκβοντό, η Ελληνίδα αθλήτρια κυριάρχησε της Μεξικανής Φερνάντα Βάργκας Φερνάντες με 36-9 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Θυμίζουμε ότι μία μέρα νωρίτερα, η Χριστίνα Γκέντζου έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια τάε κβον ντό στην ιστορία που κατέκτησε μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας και αυτή το χάλκινο στα 65κ (Κ44).

