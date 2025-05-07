ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με την ΑΕΚ

Τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στην Τούμπα την ΑΕΚ με έπαθλο την τρίτη θέση, η οποία -αν κατακτήσει το Κύπελλο ο Ολυμπιακός- δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League.



Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως την Πέμπτη (8/5) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα, με τις τιμές να ξεκινούν από 15 ευρώ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (08.05) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2024-25, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 11.05.2025 στις 20:00 στο γήπεδο της Τούμπας.



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο διαρκείας/εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα.

Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, με ισχύουσες τις προϋποθέσεις μεταβίβασης που έχουν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά είτε εισιτήριο διαρκείας είτε εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

Για την είσοδο των παιδιών στο γήπεδο, ο ενήλικας συνοδός θα πρέπει να κατέχει απαραίτητα οποιοδήποτε επίσημο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης του παιδιού γιατί θα διενεργηθούν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Τα παιδικά μεμονωμένα εισιτήρια έχουν ηλιακό όριο τα 12 έτη, διατίθενται μόνο στις θύρες 1-2-3-5-6-8 & ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.

Στις ηλεκτρονικές αγορές υπάρχει ο περιορισμός των 5 εισιτηρίων ανά λογαριασμό.

Ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους μας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει & να ταυτοποιήσει το εισιτήριο του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο γήπεδο Τούμπας.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου στη ticketing πλατφόρμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων εξωτερικού μέσω της επιλογής «Event tickets» στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα

-Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας (εξαιρούνται οι κάτοικοι εξωτερικού με Ελληνικά διαβατήρια/ταυτότητες).

-Ο δηλωθείς αρ.διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ή ο αρ.νέας ταυτοτήτας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ίδιος με τον αρ.διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου.

-Κατά την αγορά του εισιτηρίου, παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τον αρ.διαβατηρίου/ταυτότητας αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

-Η επιλογή “Event tickets” δεν απευθύνεται σε κατοίκους εξωτερικού που κατέχουν Ελληνικό διαβατήριο/ταυτότητα.

-Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το «skip» καθώς είναι μια λειτουργία η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη σωστά & είναι σε πειραματικό στάδιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr).

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».

