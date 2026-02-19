ΠΑΟΚ-Θέλτα: Λειψός, αλλά με πίστη για προβάδισμα πρόκρισης

Η πρώτη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας είναι γεγονός. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη για τα playoffs του Europa League (19.45, Cosmote Sports, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr), αναζητώντας το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, αλλά δεδομένα υπάρχει και η επιβάρυνση. Πολλά και σημαντικά παιχνίδια, τα οποία τα έβγαλε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League, πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και η λευκή ισοπαλία με την ΑΕΚ που τον κρατά σε τροχιά κορυφής στο πρωτάθλημα.

Η κούραση είναι υπαρκτή, όπως και τα πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μεσοεπιθετικά έχει μετρημένες επιλογές. Αυτό διότι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο τα προβλήματα είναι γνωστά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επιλογές του Ρουμάνου προπονητή στην ενδεκάδα, ενώ ο ίδιος δεν θα είναι στον πάγκο λόγω τιμωρίας.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ισορροπημένοι, να προετοιμαζόμαστε με το σωστό τρόπο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι μας κόστισαν ενέργεια τα τελευταία παιχνίδια, ξεκινώντας τα ματς από τις 6 Γενάρη. Πολλοί παίκτες παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια κι αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι είναι εκτός τώρα. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι και είμαστε σε αυτές τις διοργανώσεις ακόμη. Παλεύουμε με πίστη. Είναι ένας από τους λόγους που νιώθουν δυνατοί ότι παρόλο τις συνθήκες των αγώνων. Ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος ήταν χαρούμενος για τον βαθμό που πήραν. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε εκεί. Τα δυνατά γκρουπ πρέπει να δείχνουν δυνατές», ανέφερε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου.

Η Θέλτα αποτελεί ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά και ζητήματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης δεν έχει νίκη, μετρώντας 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, με αποτέλεσμα να έχει πέει στην 7η θέση και στο -1 από την εξάδα. Στη League Phase του Europa League τερμάτισε στη 16η θέση με ρεκόρ 4-1-3 και 15-11 τέρματα. Εκτός έδρας πάντως το ρεκόρ της δεν είναι το καλύτερο δυνατό, μετρώντας 1-1-2 με 7-6 γκολ.

Εκτός εδώ και καιρό είναι ο Άλβαρο Νούνιες, ενώ για λόγους τακτικής έμειναν στην Ισπανία οι Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού. H αποστολή της Θέλτα: Ιονούτ Ράντου, Ιβάν Βιγιάρ, Μαρκ Βιδάλ, Χάβι Ρουέδα, Όσκαρ ΜΙνγκέσα, Σέρχιο Καρέιρα, Μιχάιλο Ρίστιτς, Χάβι Ροντρίγκες, Μάνου Φερνάντες, Καρλ Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Γοέλ Λάγκο, Κάρλος Ντομίνγκες, Ιλάιξ Μορίμπα, Μιγκέλ Ρομάν, Ματίας Βεσίνο, Φερ Λόπες, Ούγκο Άλβρες, Βίλιοτ Σβέντμπεργκ, Ιάγο Άσπας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Πάμπλο Ντουράν, Φεράν Γιουτγκλά, Γιονές Ελ-Αμπντελαουί.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μπιάνκο – Ζίβκοβιτς, Καμαρά, Χατσίδης – Γιακουμάκης.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου – Ροντρίγκες, Λάγο, Αλόνσο – Ρουέδα, Ρόμαν, Μορίμπα, Καρέιρα – Λόπες, Ιγκλέσιας, Σαραγόσα.

Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)

Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)

VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)

