Παναθηναϊκός: Ο καθοριστικός ρόλος της πρόκρισης επί της Πλζεν για το UEFA Ranking

Στη φάση των playoffs, οι ομάδες με τα αποτελέσματά τους προσθέτουν βαθμούς αποκλειστικά στον εθνικό συντελεστή της χώρας τους και όχι στον ατομικό τους. Το μπόνους πρόκρισης ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση εισόδου στη φάση των «16», οπότε και καταγράφεται στον συντελεστή κάθε συλλόγου ξεχωριστά.

Από τις τρεις ελληνικές παρουσίες στα playoffs, η πιο καθοριστική για τη μάχη Ελλάδας–Τσεχίας είναι το ζευγάρι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια Πλζεν. Στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις «παίζονται» συνολικά 800 βαθμοί από τα αποτελέσματα, ενώ άλλοι 200 προκύπτουν ως μπόνους πρόκρισης στους «16» του Europa League.

