Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν: Σπουδαίο ματς στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League

Τεράστιο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ! O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο (22:00, COSMOTE SPORT 4, ΑΝΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα playoffs του Europa League, θέλοντας να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, αναζητώντας διέξοδο και προοπτική μέσα από την ευρωπαϊκή της πορεία. Με τις εγχώριες υποχρεώσεις να μην έχουν εξελιχθεί όπως θα επιθυμούσαν οι «πράσινοι», η διοργάνωση του Europa League προσφέρει μια ευκαιρία ανασύνταξης και υπέρβασης.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο άσχημα αποτελέσματα. Το ένα ήρθε στο Κύπελλο, καθώς η ήττα με 2-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ έφερε τον οριστικό αποκλεισμό από έναν θεσμό που το «τριφύλλι» είχε στόχο να διεκδικήσει μέχρι τέλους. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν υπέρβαση στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος για να προλάβουν την τετράδα.

Το θετικό νέο για τον Μπενίτεθ είναι ότι οι Σβέριρ Ίνγκασον, Γιώργος Κυριακόπουλος και Φίλιπ Τζούριτσιτς, βρίσκονται και πάλι στη διάθεσή του. Εκτός παραμένουν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, με τον Ουρουγουανό πάντως να πλησιάζει στην επιστροφή του, έχοντας ανεβάσει στροφές. Ο Ισπανός τεχνικός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Η μάχη απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι Τσέχοι έχουν χτίσει τη φήμη μιας εξαιρετικά συμπαγούς ομάδας, που δίνει προτεραιότητα στην αμυντική οργάνωση και ξέρει να διαχειρίζεται τα παιχνίδια με υπομονή και πειθαρχία. Το γεγονός ότι ολοκλήρωσαν τη League Phase χωρίς ήττα (μοναδική ομάδα από τις 36) και με την κορυφαία αμυντική επίδοση αποτυπώνει τη σταθερότητα και τη συνέπειά τους.

Αγωνιστικά, η Πλζεν προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τρέχει συνολικά ένα αήττητο σερί επτά αγώνων (5 νίκες, 2 ισοπαλίες), γεγονός που δείχνει πόσο δυσκολοκατάβλητο σύνολο αποτελεί. Υπενθυμίσουμε ότι έχει παίξει ξανά με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στη League Phase του Europa League, σε ένα παιχνίδι που έληξε χωρίς σκορ. Εκείνη η αναμέτρηση ανέδειξε τη δυσκολία διάσπασης της τσεχικής άμυνας, ακόμα και όταν οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν νωρίς, προμηνύοντας μια ακόμη σκληρή και τακτικά απαιτητική μονομαχία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ρεβάνς θα λάβει χώρα στην «Doosan Arena» του Πλζεν την επόμενη Πέμπτη (26/02, 19:45).

Οι πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν - Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον - Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί - Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

Βικτόρια Πλζεν (Χίσκι): Βέγκελε - Ντόσκι, Γεμέλκα, Κρτσίκ, Μέμιτς - Τσερβ, Χροσόφσκι - Βισίνσκι, Λάντρα, Σουαρέ - Λαουάλ.

Διαιτητής: Νικ Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Κόνορ, ΜακΦάρλεϊν

4ος: Ρόμπερτσον

VAR: Ντάλας, Κλάνσι

Πηγή: skai.gr

