ΠΑΟΚ: Οριστικά τέλος για Στουτγκάρδη ο Κωνσταντέλιας

Αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Γιάννη Κωνσταντέλια η Στουτγκάρδη

Κωνσταντέλιας

Λευκή πετσέτα για τη διεκδίκηση του Γιάννη Κωνσταντέλια φαίνεται ότι έριξε η Στουτγκάρδη!

Τα σίριαλ του Έλληνα άσου του ΠΑΟΚ και των Γερμανών δείχνει να ολοκληρώνεται οριστικά, καθώς αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, τον οποίο έδειξαν ότι ήθελαν πολύ.

Ο παίκτης… ψήφισε ΠΑΟΚ μετά την παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να αποφασίζει να ανταμείψει τον διεθνή ποδοσφαιριστή με νέο συμβόλαιο με διαφορετικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Σουηβοί εγκατέλειψαν οριστικά την προσπάθεια για να βάλουν στο αεροπλάνο για Γερμανία τον Κωνσταντέλια.

Άλλωστε και ο ρεπόρτερ, Φέλιξ Άρνολντ, της «Bild», επισημαίνει: «Η επόμενη ανατροπή στο πόκερ του Κωνσταντέλια! Μετά από περαιτέρω συνομιλίες των αφεντικών με το αφεντικό του ΠΑΟΚ, η VfB τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις και αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Παρά τη συμφωνία για το ποσό της μεταγραφής (20 εκατ. ευρώ), η Στουτγάρδη δε θέλει να μπει σε νομικές διαδικασίες!»

Υπενθυμίζουμε ότι από πλευράς «δικεφάλου» υπάρχει σιγουριά για την παραμονή του Κωνσταντέλια, με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργο Κουβεντίδη, να ανεβάζει μία φωτογραφία του και να γράφει «εδώ είναι και εδώ θα μείνει».

