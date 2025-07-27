Με δύο προκρίσεις σε ημιτελικούς και δύο πανελλήνια ρεκόρ, άρχισε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης, που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

Ο Στέργιος Μπίλας με χρόνο 23.04 στα 50μ. πεταλούδα βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ 23.06, το οποίο είχε σημειώσει στις 17 Ιουνίου 2024, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, και πέρασε με την 7η επίδοση. Στις 14:27 θα αγωνιστεί στη δεύτερη ημιτελική σειρά του αγωνίσματος, όπου θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει ένα χρόνο κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα και να διεκδικήσει μία θέση στον αυριανό (28/7) τελικό.Ταχύτεροι των προκριματικών ήταν ο Γάλλος Μαξίμ Γκρουσέ και ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.74.

Παρούσα στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα θα είναι η Αννα Ντουντουνάκη, η οποία κατέλαβε τη 12η θέση των προκριματικών με 57.62. Η πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού έχει φέτος 57.27 και θα χρειαστεί να πάει αρκετά πιο γρήγορα το μεσημέρι (14:13), στην πρώτη ημιτελική σειρά, αν θέλει να διεκδικήσει θέση στον τελικό ενός πολύ ανταγωνιστικού αγωνίσματος. Στον αντίποδα, μακριά από τις δυνατότητές της έμεινε η Γεωργία Δαμασιώτη, που κατετάγη 21η με 58.60 (έχει φετινό και ατομικό ρεκόρ 57.50). Μακράν κορυφαία των προκριματικών η Αμερικανίδα κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Γκρέτσεν Ουόλς, με 55.68.

Στην πρώτη κούρσα της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Νικόλ Παυλοπούλου ανέκτησε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή ατομική. Η 24χρονη κολυμβήτρια του Ωκεανού πήρε την 24η θέση με χρόνο 2:13.85, καταρρίπτοντας το 2:13.91 που είχε κάνει η Αρτεμις Βασιλάκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης, στις 16 Μαϊου. Η Αυστραλή Τάρα Κίντερ ήταν η ταχύτερη με 2:09.45, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από το απόλυτο φαβορί του αγωνίσματος, την Καναδή Σάμερ ΜακΙντος (2:09.46), η οποία πήγε πολύ συντηρητικά, αφού λίγη ώρα αργότερα κολύμπησε και στα προκριματικά των 400μ. ελεύθερο και πέρασε στον τελικό.

Το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο "άγγιξε" ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος κολύμπησε σε 3:47.59 και κατέλαβε τη 17η θέση. Ο 24χρονος πρωταθλητής του ΠΑΟΚ έχει 3:47.44 από το περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και βρέθηκε πολύ κοντά στο να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ. Πρώτος πέρασε στον τελικό ο Αυστραλός Σαμ Σορτ με 3:42.07, ακολουθούμενος από τον νέο κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, τον Γερμανό Λούκας Μάρτενς, που έκανε 3:43.81.

Θετική ήταν και η παρουσία του Σάββα Θώμογλου στα 100μ. πρόσθιο, όπου κατετάγη 32ος με 1:01.13, πιάνοντας σχεδόν το ατομικό του ρεκόρ (1:01.10). Ο Ρώσος Κιρίλ Πρίγκοντα, που αγωνίζεται ως ανεξάρτητος, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με 58.53.

