Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο πλέον έχει… δύο Γκριγκόνις

Μετά από εβδομάδες, ίσως και μήνες διαπραγματεύσεων, Παναθηναϊκός και Μπασκόνια έφτασαν σε συμφωνία για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο Έλληνας φόργουορντ μετά από δύο σεζόν στην ομάδα των Βάσκων και την Euroleague είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς όλα δείχνουν ότι πηγαίνει σε μία ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.