Βαλκανιονίκης με ρεκόρ αγώνα η ασύγκριτη Ελίνα Τζένγκο

Στην κορυφή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, ανέβηκε η Ελίνα Τζένγκο!



Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που ανήκει στην Team Future της bwin, μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον τελικό του ακοντισμού, αφήνοντας το στίγμα της στην ιστορία του θεσμού!

Η 22χρονη αθλήτρια που πραγματοποιεί ονειρική χρονιά, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων και τρία Diamond League, «έσπασε» το βράδυ του Σαββάτου (26/07) δύο φορές το ρεκόρ αγώνων και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης!



Φάνηκε πως η Τζένγκο κρατούσε το καλό για το... τέλος, καθώς, με βολή στα 62.83 μέτρα, κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε η ίδια μετά το 61.55μ. που έκανε στη δεύτερη προσπάθειά της!

Να σημειωθεί πως μέχρι και σήμερα, το ρεκόρ ήταν στα 61.42μ., το οποίο είχε κάνει η νεαρή ταλαντούχα αθλήτρια από το Σμεντέρεβο της Σερβίας το 2021.

Για την ιστορία, στην πρώτη της ρίψη κατέγραψε 57.82μ., στην τρίτη 60.75μ., στην τέταρτη 60.77μ. και στην πέμπτη 60.04μ.



Όσον αφορά την Γεωργία Κατσαρού, κατετάγει στην 4η θέση με καλύτερη βολή στα 49.03μ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.